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Мінімальне зростання: Мінекономіки оцінило ВВП України на початку року

Україна, Вівторок 26 березня 2024 12:51
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Мінімальне зростання: Мінекономіки оцінило ВВП України на початку року Фото: Економіка України зросла на 3,6% у лютому 2024 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За попередніми даними Мінекономіки оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на рівні 3,6% у лютому та 3,5% у січні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, на початку 2024 року триває тенденція відновлювального зростання.

Мінімальне зростання: Мінекономіки оцінило ВВП України на початку року

За даними міністерства, ключовими чинниками підтримання позитивної економічної динаміки були:

  • інвестиційний попит, який генерує бюджет, та сприятливі погодні умови для проведення будівельних робіт;
  • експорт продукції аграрного виробництва та ГМК Українським морським коридором (рух цивільних суден до портів Великої Одеси), що стимулює відновлення діяльності транспортної галузі (залізничного транспорту та роботи портів);
  • нарощування виробничих потужностей у добувній промисловості; стабільна ситуація в енергетиці;
  • чинник додаткового календарного дня (29 лютого).

ВВП України

За попередніми оперативними оцінками Мінекономіки реальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році.

НБУ оцінив зростання реального ВВП України за 2023 рік на рівні 5,7%. За прогнозом центробанку, у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%, насамперед завдяки збереженню високих бюджетних видатків на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

За оцінкою МВФ, економіка України зросла на 5% у 2023 році. МВФ прогнозує, що у 2024 році темпи зростання знизяться до 3-4%.

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ВВП Міністерство економіки
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