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Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен: Шмыгаль сделал заявление

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен. Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 миллиардов гривен.

Об этом заявил премьер-министр, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.

По его словам, повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.

"Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен", - сообщил Шмигаль.

Такая пенсия будет для украинцев, у которых стаж 35 лет.

Напомним, около миллиона пенсионеров, достигших определенного возраста, с 1 октября начали получать дополнительно ежемесячные выплаты к пенсиям в размере 400 гривен.

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Денис ШмыгальПенсии