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Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря

Киев, Понедельник 30 ноября 2020 11:02
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Прожиточный минимум вырастет на 71 гривну, что повлечет рост выплат

С 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, минимальная пенсия, алименты, максимальное пособие по безработице.

Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.

В частности, повышается прожиточный минимум для лиц, утративших работоспособность. Это означает, что минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен.

Кроме того, вырастет максимальное пособие по безработице. Его размер составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (с 1 декабря - 2270 гривен). Таким образом, сумма увеличится с 8788 гривен до 9080 гривен.

Гарантированный размер алиментов с одного родителя зависит от возраста ребенка и составляет половину от прожиточного минимума. Так, для ребенка в возрасте до 6 лет минимальный размер составит 960,5 гривен, а для 6-18 лет 1197,5 гривен.

Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;
  • трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;
  • лиц, утративших работоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривен, с 1 декабря - 1769 гривен.

Напомним, согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.

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