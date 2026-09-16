Мінімалка 9 546 грн і трильйони на оборону: головні цифри проєкту держбюджету-2027

Основні показники

Загальні доходи: 5,65 трлн грн (загального фонду - 3,22 млрд грн, спецфонду - 2,43 трлн грн).

Видатки: 7,27 трлн грн

Граничний обсяг дефіциту: 1,67 трлн грн

Граничний обсяг державного боргу: 12,3 трлн грн

Граничний обсяг гарантованого державою боргу: 382,2 млрд грн

Прожитковий мінімум: 3 559 грн

Мінімальна зарплата: 9 546 грн (місяць), 57,5 грн (година)

(місяць), 57,5 грн (година) Рівень безробіття: 12,4%

Курс долара: прогноз 47,1 (кінець року - 48,3) гривні.

(кінець року - 48,3) гривні. Середня номінальна зарплата: 34 409 грн

Надходження від приватизації: 2 мільярди гривень

Національна безпека і оборона

Загальний ресурс: 4,89 трильйона гривень (43,8% ВВП)

Основні напрями спрямування коштів:

Створення, закупівля, модернізація та ремонт озброєння і військової техніки: 2,39 трильйона гривень

Грошове забезпечення та заробітна плата з нарахуваннями: 1,79 трильйона гривень

Пально-мастильні матеріали, речове та інші види забезпечення: 122,24 мільярда гривень

Продукти харчування: 56,03 мільярда гривень

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: 23,41 мільярда гривень

Медикаменти та перев’язувальні матеріали: 3,07 мільярда гривень

Інші видатки: 495,16 мільярда гривень

Антикорупційні, правоохоронні органи та прокуратура

Офіс Генпрокурора: 21,15 мільярда гривень

ДБР: 5,50 мільярда гривень

БЕБ: 3,25 мільярда гривень

НАБУ: 2,86 мільярда гривень

НАЗК: 1,89 мільярда гривень

Соціальний захист та підтримка громадян

Загалом Міністерству соціальної політики, сім’ї та єдності передбачено 540,28 мільярда гривень (+72,57 млрд грн до 2026 року).

Основні статті:

Трансферт Пенсійному фонду України: 292,82 мільярда гривень (забезпечує виплату пенсій, щорічну індексацію з 1 березня для майже 10 млн пенсіонерів та виплати військовослужбовцям)

та виплати військовослужбовцям) Підтримка осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю: 65,89 мільярда гривень (з них 51,94 млрд грн на підвищення допомог: зокрема, для дітей з інвалідністю підгрупи А - до 16 000 грн; загалом на протезно-ортопедичні вироби та засоби реабілітації для понад 110 тис. осіб - 11,55 млрд грн)

Соціальний захист окремих категорій (ВПО, постраждалі від агресії, ветерани тощо): 53,30 мільярда гривень

Житлові субсидії та пільги: 42,32 мільярда гривень (для підтримки 2,8 млн домогосподарств)

Підтримка сімей з дітьми: 38,05 мільярда гривень (включаючи допомогу при народженні, догляду за дитиною до року, "єЯсла" та "Пакунок малюнка/школяра")

Підтримка осіб і сімей з низькими доходами: 31,90 мільярда гривень

Розвиток сімейних форм виховання: 8,65 мільярда гривень

Оздоровлення та відпочинок дітей: 1,64 мільярда гривень (зокрема проєкт "Карпатська зміна")

Державна політика у справах ветеранів

Міністерству у справах ветеранів передбачено 20,54 мільярда гривень (+17,3% до 2026 року):

Заходи та програми підтримки ветеранів та їх сімей: 7,51 мільярда гривень

Забезпечення житлом ветеранів війни з інвалідністю I-II групи: 6,90 мільярда гривень

Діяльність фахівців із супроводу та компенсація за найм житла: 2,59 мільярда гривень

Публічні інвестиційні проєкти: 2,18 мільярда гривень (створення Національного військового меморіального кладовища - 1,10 млрд грн, ветеранських просторів - 1,08 млрд грн)

Гранти на ветеранське підприємництво через Український ветеранський фонд: 800 мільйонів гривень

Молодь і спорт

Загальний обсяг видатків - 6,57 мільярда гривень (+16,7%):

Підготовка та участь національних збірних у міжнародних заходах, масовий спорт: 5,61 мільярда гривень (з них на центри олімпійської підготовки - 373 млн грн, масовий спорт - 634 млн грн)

Підготовка та участь у зимових Дефлімпійських, Європейських іграх тощо: 788,7 мільйона гривень

Заходи молодіжної політики та гранти: 201,5 мільйона гривень (зокрема 140 млн грн для суб’єктів молодіжної роботи та гранти президента)

Підтримка розвитку пластового руху: 61,5 мільйона гривень

Охорона здоров'я

Державний бюджет із трансфертами на медицину - 292,55 мільярда гривень (з них Програма медичних гарантій - 225,03 млрд грн):

Централізована закупівля ліків та медвиробів (онкологія, ВІЛ, серцево-судинні захворювання тощо): 20,80 мільярда гривень

Публічні інвестиційні проєкти (відновлення інфраструктури, обладнання): 13,26 мільярда гривень

Скринінг здоров’я ("чек-апи") для груп підвищеного ризику: 10,00 мільярдів гривень

Система громадського здоров’я: 5,08 мільярда гривень

Послуги із зубопротезування, стоматдопомоги та збереження репродуктивних клітин для ветеранів та ліквідаторів ЧАЕС: 1,63 мільярда гривень

Освіта і наука

Освіта (з трансфертами): 328,49 мільярда гривень, зокрема:

Заробітна плата педагогам (освітня субвенція): 192,77 мільярда гривень

Підготовка кадрів та державні гранти на вищу освіту: 66,92 мільярда гривень

Харчування учнів 1-11 класів: 19,45 мільярда гривень

Публічні інвестиційні проєкти (укриття, шкільні автобуси, обладнання): 13,54 мільярда гривень

Підвищені академічні стипендії: 8,27 мільярда гривень

Наукова діяльність: 24,22 мільярда гривень, зокрема:

Дослідження Національної та галузевих академій наук: 13,01 мільярда гривень

Дослідження у закладах вищої освіти: 7,92 мільярда гривень

Національний фонд досліджень: 959,6 мільйона гривень

Дослідження в Антарктиці: 940,5 мільйона гривень

Культура, медіапростір та цифровізація

Культура та медіапростір: 16,90 мільярда гривень, зокрема:

Створення національного медіапродукту "Тисячовесна": 5,40 мільярда гривень

реалізацію програм надання громадянам України державної допомоги на придбання книг - 190 млн грн

Суспільне медіа: 3,05 мільярда гривень

Підтримка національних театрів і колективів: 2,39 мільярда гривень

Протидія дезінформації та пропаганді: 1,62 мільярда гривень

Музеї, бібліотеки та заповідники: понад 2,54 мільярда гривень загалом

Український культурний фонд (УКФ) та підтримка книговидання/книгарень: близько 800 мільйонів гривень у сукупності

Цифровізація: 2,71 мільярда гривень, зокрема розширення "Порталу Дія" та держреєстрів (1,65 млрд грн), освітній додаток "Мрія" (302,2 млн грн), Національна програма інформатизації (640 млн грн).

Інші ключові видатки та регіональна підтримка

Судова влада: 37,95 мільярда гривень (з урахуванням Конституційного Суду)

Зовнішньополітична діяльність (МЗС): 10,43 мільярда гривень (диппредставництва за кордоном, захист прав громадян)

Поліпшення житлових умов:

Програма "єВідновлення" та компенсація за знищене житло: 14,90 мільярда гривень

Житло для учасників АТО, ВПО та молоді: 203,3 мільйона гривень (надання житла для 71 родини)

Підтримка регіонів:

Комплексні плани стійкості регіонів (тепло-, водопостачання, розподілена генерація, інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури): 60,00 мільярдів гривень

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР): 2,00 мільярда гривень

Державний матеріальний резерв: загалом 429,4 мільйона гривень (з них на обслуговування запасів - 69,4 млн грн)

Мільярди на інновації Brave1, відновлення агросектору та дорожній фонд: що ще заклали в проєкт держбюджету-2027

Окрім масштабних витрат на оборону та соціальних стандартів, проєкт Державного бюджету на 2027 рік передбачає фінансування ключових галузей економіки, екології, інфраструктури та підтримки бізнесу.

Підтримка технологій та інновацій (BRAVE1)

Міністерство цифрової трансформації: На розвиток технологій та підтримку інноваційних проєктів для безпеки й оборони передбачено 10,09 млрд грн.

Фонд розвитку інновацій (BRAVE1): Отримає 7,42 млрд грн на грантову підтримку розробників, міжнародні конкурси та випробування безпілотників і робототехніки. Ще 2,67 млрд грн спрямують на спеціальні інноваційні технології.

Агропромисловий комплекс та земельна реформа

Державна підтримка агровиробників: Загалом закладено 2,17 млрд грн, зокрема на підтримку меліорованих земель, страхування, а також допомогу релокованим і пошкодженим підприємствам.

Гранти та розмінування: На гранти для садівництва, ягідництва й теплиць виділено 685 млн грн. На компенсацію витрат за гуманітарне розмінування сільгоспземель передбачено 1,68 млрд грн.

Підтримка фермерств: На дотації для утримання великої рогатої худоби та оброблюваних угідь (1 га) закладено 2,59 млрд грн.

Енергетика, вугільна галузь та екологія

Енергетична галузь: На підтримку спрямують 2,04 млрд грн, зокрема на додаткові виплати аварійно-відновлювальним бригадам (по 20 000 грн щомісяця) та фізичний захист ядерних установок.

Вугільна галузь: Держпідтримка становить 2,89 млрд грн для часткового покриття зарплат шахтарів та ліквідації неперспективних шахт.

Енергоефективність: Державний фонд декарбонізації отримає 1,83 млрд грн, а Фонд енергоефективності - 680,7 млн грн на термомодернізацію будівель і відновлення житла, пошкодженого війною.

ЧАЕС та радіоактивні відходи: На підтримку об'єкта "Укриття" і зняття з експлуатації ЧАЕС закладено 2,4 млрд грн, а на поводження з радіоактивними відходами та комплекс "Вектор" - 700,8 млн грн.

Дороги та транспортна інфраструктура

Державний дорожній фонд: Планується поетапне відновлення його функціонування із спрямуванням 52,8 млрд грн на розвиток доріг , погашення боргових зобов'язань та місцеві автошляхи.

, погашення боргових зобов'язань та місцеві автошляхи. Пасажирські перевезення: На залізничне державне замовлення у внутрішньому сполученні передбачено 16 млрд грн.

Дії Кабміну у разі збільшення ставок ПДВ або акцизу на пальне у 2027 році

Якщо у 2027 році набирають чинності зміни до Податкового кодексу щодо збільшення ставок ПДВ та/або акцизного податку з пального:

Рішення Кабміну: у місячний строк встановлює нові нормативи розподілу цих податків між фондами держбюджету та місцевими бюджетами.

Мета: зарахування додаткових надходжень від такого підвищення до спецфонду.

До спеціального фонду зараховуються:

ПДВ: надходження від збільшення ставки/ставок ПДВ у 2027 році.

надходження від збільшення ставки/ставок ПДВ у 2027 році. Акциз на пальне: надходження від збільшення ставок акцизу на пальне (виробленого в Україні та ввезеного) понад рівень, встановлений Законом № 3878-IX.

надходження від збільшення ставок акцизу на пальне (виробленого в Україні та ввезеного) понад рівень, встановлений Законом № 3878-IX. Міжнародна допомога: надходження в рамках програм допомоги і грантів від ЄС, іноземних урядів, міжнародних організацій та донорів для підтримки бізнесу.

Напрями спрямування додаткових надходжень

Від підвищення ПДВ та міжнародної допомоги кошти спрямовуються на програми та проєкти підтримки суб’єктів господарювання, зокрема на:

надання фінансової державної підтримки;

компенсацію вартості майна, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ;

компенсацію страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків;

збільшення статутного капіталу державних фінансових установ із особливим статусом для реалізації програм підтримки бізнесу.

Кошти від підвищення акцизу на пальне йдуть на підтримку бізнесів, яким надано ліцензію на право виробництва, зберігання, оптової та/або роздрібної торгівлі пальним.