Мінімалка 12 тисяч гривень: які зміни до бюджету 2027 пропонує соцкомітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує змінити закладені в проєкті держбюджету на 2027 рік соціальні показники. Зокрема, йдеться про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на висновок комітету щодо проєкту бюджету на 2027 рік.
Комітет рекомендує встановити з 1 січня 2027 року мінімальну заробітну плату на рівні 12 тисяч гривень. У поданому урядом проєкті держбюджету-2027 цей показник передбачений у розмірі 9 546 гривень.
Також комітет пропонує встановити погодинну мінімальну зарплату на рівні 300 гривень.
Комітет також рекомендує збільшити прожитковий мінімум. У висновку зазначається, що законодавчо встановлені розміри цього показника зараз є нижчими за фактичний прожитковий мінімум у 2,7-3,6 раза.
Пропонується встановити такі розміри на 2027 рік:
Серед інших рекомендацій комітету - не збільшувати у 2027 році розмір заробітної плати та грошового забезпечення для всіх категорій працівників установ, закладів і організацій бюджетної сфери та державних органів.
Нагадаємо, 15 вересня Міністерство фінансів оприлюднило проєкт державного бюджету України на 2027 рік, який передбачає збільшення видатків на оборону, освіту, медицину та соціальні виплати. Надалі документ мають передати на розгляд Кабінету Міністрів, а згодом - Верховної Ради.
Також РБК-Україна розповідало, чи вистачить грошей у бюджеті на зарплати військовим цього року.