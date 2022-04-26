ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минигоспиталь на колесах. В Украине впервые запустили медицинский поезд

Новина українською →
Украина, Вторник 26 апреля 2022 12:45
Минигоспиталь на колесах. В Украине впервые запустили медицинский поезд В Украине впервые запустили медицинский поезд (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд. Он состоит из нескольких вагонов, включая вагон интенсивной терапии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

"Такой транспорт позволяет эвакуировать из "горячих" областей Украины больных, раненых и травмированных граждан для дальнейшего специализированного лечения", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, на сегодняшний день специальными медицинскими поездами из зон боевых действий уже перевезли почти 300 пациентов вместе с членами их семей.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
DAILY
Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины