Минигоспиталь на колесах. В Украине впервые запустили медицинский поезд
В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд. Он состоит из нескольких вагонов, включая вагон интенсивной терапии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.
"Такой транспорт позволяет эвакуировать из "горячих" областей Украины больных, раненых и травмированных граждан для дальнейшего специализированного лечения", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, на сегодняшний день специальными медицинскими поездами из зон боевых действий уже перевезли почти 300 пациентов вместе с членами их семей.
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