ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінігоспіталь на колесах. В Україні вперше запустили медичний потяг

Новость на русском →
Україна, Вівторок 26 квітня 2022 12:45
Мінігоспіталь на колесах. В Україні вперше запустили медичний потяг Фото: в Україні запустили медичний потяг (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг. Він складається із кількох вагонів, зокрема й вагона інтенсивної терапії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я України.

"Такий транспорт дозволяє евакуювати з «гарячих» областей України хворих, поранених і травмованих громадян для подальшого спеціалізованого лікування", - йдеться в повідомленні.

Як додали у відомстві, на сьогодні спеціальними медичними потягами із зон бойових дій вже перевезли майже 300 пацієнтів разом із членами їх сімей.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні