Мини-ловушки с растяжками. Украинцам напомнили об обращении с опасными предметами

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил о минах-ловушках с растяжками, которые вражеские войска оставляют в разных уголках страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал центра .

Факты установки оккупантами мин-ловушек с растяжками зафиксировали в Киеве и Херсоне. Их нашли рядом с объектами гражданской инфраструктуры.

Центр противодействия дезинформации призвал быть сверхвнимательными и осторожными при передвижении по городам, в которых были уличные бои. Вражеские войска используют разные, даже самые коварные методы для ущерба гражданам Украины.

Шаги после обнаружения опасного предмета: