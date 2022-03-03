Мини-ловушки с растяжками. Украинцам напомнили об обращении с опасными предметами

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил о минах-ловушках с растяжками, которые вражеские войска оставляют в разных уголках страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал центра.
Факты установки оккупантами мин-ловушек с растяжками зафиксировали в Киеве и Херсоне. Их нашли рядом с объектами гражданской инфраструктуры.
Центр противодействия дезинформации призвал быть сверхвнимательными и осторожными при передвижении по городам, в которых были уличные бои. Вражеские войска используют разные, даже самые коварные методы для ущерба гражданам Украины.
Шаги после обнаружения опасного предмета:
Напомним, что российские войска обстреляли гражданское судно в Черном море.
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