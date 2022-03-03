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Мини-ловушки с растяжками. Украинцам напомнили об обращении с опасными предметами

Автор: Антон Федорцив

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил о минах-ловушках с растяжками, которые вражеские войска оставляют в разных уголках страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал центра.

Факты установки оккупантами мин-ловушек с растяжками зафиксировали в Киеве и Херсоне. Их нашли рядом с объектами гражданской инфраструктуры.

Центр противодействия дезинформации призвал быть сверхвнимательными и осторожными при передвижении по городам, в которых были уличные бои. Вражеские войска используют разные, даже самые коварные методы для ущерба гражданам Украины.

Шаги после обнаружения опасного предмета:

  1. Ни в коем случае не трогайте его.
  2. Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).
  3. Предупредите прохожих о возможной опасности.
  4. Отойдите подальше от подозрительного предмета.
  5. Не используйте мобильный телефон вблизи подозрительного предмета.
  6. Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

Напомним, что российские войска обстреляли гражданское судно в Черном море.

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