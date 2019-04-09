Мингарелли и Светличная озвучили планы сотрудничества

Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли, руководитель ХОГА Юлия Светличная и председатель Украинского представительства Европейского инвестиционного банка Жан-Эрик де Загон приняли участие в открытии форума Kharkiv SME day. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОГА.

Светличная отметила, что сейчас в Харьковской области много делается для развития малого и среднего бизнеса, а также налаживание конструктивного сотрудничества представителей бизнеса и органов власти. Она отметила, что очень важным сегодня является использование новых возможностей и поиск новых партнеров и инвесторов, и в этом смысле значительную помощь бизнесу могут предоставить европейские институты.

"Поэтому вместе с послом ЕС мы решили сегодня представить все программы, которые Европейский союз внедряет в Украине, и привести их в Харьковскую область. Я думаю, что именно такие идеи и форумы, которые сегодня организовываются, предоставляют нам возможность измерять дистанцию между Харьковской областью и ЕС не километрами, а ценностями и бизнес-выгодой для обеих сторон", - сказала Светличная.

Посол ЕС в Украине отметил научный, образовательный и инновационный потенциал Харьковской области, а также мощности таких секторов, как агропромышленность, машиностроение, энергетика и химическая промышленность.

"Мы готовы сотрудничать с губернатором в воплощении реформы децентрализации. Децентрализация за последние три года была эффективной в вашей стране и в Харьковской области, в частности. Мы уже увидели первые плоды и вместе с губернатором будем удваивать наши усилия для того, чтобы ответственность и финансовые ресурсы перешли от столицы в Харьковскую область", - сказал Мингарелли.

Он также заверил, что Харьковская область будет получать поддержку ЕС в развитии сферы здравоохранения.

"Это сектор, которому глава областной администрации уделяет большое внимание. Каждый раз, когда я приезжаю в Харьков, губернатор мне говорит о необходимости улучшить условия в сфере здравоохранения. Поэтому вместе с инвестиционным банком мы решили оказать финансовую помощь, чтобы те услуги, которые предоставляются населению, улучшились уже в следующие несколько месяцев в нескольких направлениях ", - сообщил глава представительства Европейского союза в Украине.

Глава представительства ЕС в Украине отметил положительные тенденции, которые есть в сотрудничестве между Украиной и Европейским союзом. Он привел данные о росте украинского экспорта на европейские рынки с 25% 5 лет назад до 42% - в прошлом году.

"Мы очень настроены на то, чтобы сотрудничать с национальными и региональными представителями власти, с вашим губернатором для того, чтобы интенсифицировать наше экономическое сотрудничество, формировать надлежащие условия для экономического роста и создавать новые рабочие места, - сказал Мингарелли. - В Европейском союзе мы очень настроены на то, чтобы развивать отношения с Харьковской областью. Мы хотим делать все возможное, чтобы интенсифицировать наши отношения ".

Председатель Украинского представительства Европейского инвестиционного банка также заверил, что Харьковская область является одним из приоритетных регионов для ЕИБ.

"Если вы хотите развивать малый и средний бизнес, нужно развивать правильный климат, и это то, что мы видим в вас. Для этого нужна хорошая инфраструктура, и это то, что ваша власть и губернатор хорошо понимают", - отметил Жан-Эрик де Загон.

Он сообщил, что ЕИБ выделил уже 1,5 млрд евро на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, и заверил, что программы поддержки продолжаться.