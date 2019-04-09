Мінгареллі і Світлична озвучили плани співробітництва

Голова представництва Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі, керівник ХОДА Юлія Світлична та голова Українського представництва Європейського інвестиційного банку Жан-Ерік де Загон взяли участь у відкритті форуму Kharkiv SME day. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОДА.

Світлична зазначила, що зараз у Харківській області багато робиться для розвитку малого та середнього бізнесу, а також налагодження конструктивної співпраці представників бізнесу та органів влади. Вона зазначила, що дуже важливим сьогодні є використання нових можливостей і пошук нових партнерів і інвесторів, і в цьому сенсі значну допомогу можуть надати європейські інститути.

"Тому разом з послом ЄС ми вирішили сьогодні представити всі програми, які Європейський союз запроваджує в Україні, і привести їх у Харківську область. Я думаю, що саме такі ідеї і форуми, які сьогодні організовуються, надають нам можливість вимірювати дистанцію між Харківською областю і ЄС не кілометрами, а цінностями і бізнес-вигодою для обох сторін", - сказала Світлична.

Посол ЄС в Україні зазначив науковий, освітній та інноваційний потенціал Харківської області, а також потужності таких секторів, як агропромисловість, машинобудування, енергетика та хімічна промисловість.

"Ми готові співпрацювати з губернатором у втіленні реформи децентралізації. Децентралізація за останні три роки була ефективною у вашій країні і в Харківській області зокрема. Ми вже побачили перші плоди і разом з губернатором будемо подвоювати наші зусилля для того, щоб відповідальність та фінансові ресурси перейшли від столиці в Харківську область", - сказав Мінгареллі.

Він також запевнив, що Харківська область буде отримувати підтримку ЄС у розвитку сфери охорони здоров'я.

"Це сектор, якому голова обласної адміністрації приділяє велику увагу. Кожен раз, коли я приїжджаю до Харкова, губернатор мені говорить про необхідність поліпшити умови в сфері охорони здоров'я. Тому разом з інвестиційним банком ми вирішили надати фінансову допомогу, щоб ті послуги, які надаються населенню, покращилися вже в наступні кілька місяців в декількох напрямках ", - повідомив голова представництва Європейського союзу в Україні.

Голова представництва ЄС в Україні відзначив позитивні тенденції, які є у співпраці між Україною і Європейським союзом. Він навів дані про зростання українського експорту на європейські ринки з 25% 5 років тому до 42% - у минулому році.

"Ми дуже налаштовані на те, щоб співпрацювати з національними і регіональними представниками влади, з вашим губернатором для того, щоб інтенсифікувати наше економічне співробітництво, формувати належні умови для економічного зростання і створювати нові робочі місця, - сказав Мінгареллі. - В Європейському союзі ми дуже налаштовані на те, щоб розвивати відносини з Харківською областю. Ми хочемо робити все можливе, щоб інтенсифікувати наші відносини ".

Голова Українського представництва Європейського інвестиційного банку також запевнив, що Харківська область є одним з пріоритетних регіонів для ЄІБ.

"Якщо ви хочете розвивати малий і середній бізнес, потрібно розвивати правильний клімат, і це те, що ми бачимо в вас. Для цього потрібна хороша інфраструктура, і це те, що ваша влада і губернатор добре розуміють", - зазначив Жан-Ерік де Загон.

Він повідомив, що ЄІБ виділив 1,5 млрд євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні, і запевнив, що програми підтримки продовжуватися.