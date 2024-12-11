У Мінфіні США відповіли, чи збережеться кредит Україні на 20 млрд доларів при Трампі

"Ми перерахували 20 млрд доларів, які є внеском США до цього кредитного пакету Світового банку, до фонду фінансового посередника, який був створений для того, щоб спрямовувати ці гроші з часом у координації з нашими союзниками на потреби України", - сказала Єллен.

Вона зазначила, що позика у 20 млрд доларів не передбачає використання грошей американських платників податків.

"Ця позика з часом буде виплачена за рахунок надзвичайних прибутків, зароблених у Європі в депозитарії Euroclear, від заморожених російських активів", - додала глава Мінфіну США.

Таким чином, на її думку, Росія буквально допомагає Україні боротися у війні.

"Тож я упевнена, що це (позика - ред.) залишиться незмінним. Що ми насправді намагаємося зробити, то це зміцнити становище України, її здатність захищати себе і, сподіваюся, в якийсь момент сісти за стіл переговорів з Росією для досягнення справедливого миру", - зазначила Єллен.