Країни G7 та члени Євросоюзу введуть два ліміти цін на нафтопродукти з РФ: подробиці

Країни G7 та члени Євросоюзу погодили запровадження двох стель цін на нафтопродукти з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства фінансів США.

Передбачається, що один ліміт буде встановлений для продукції, що торгується з премією до нафти (дизельне паливо, бензин), другий — для продукції, що торгується з дисконтом щодо нафти (мазут).

Домовленості про подвійну стелю цін досягли країни G7, а також члени Євросоюзу та Австралія. Рішення щодо стелі цін на нафтопродукти було погоджено під час віртуальної зустрічі заступників міністрів фінансів.

"Заступники міністрів визнали, що обмеження цін на російську нафту на сьогоднішній день дозволяє досягти подвійної мети - обмежити доходи РФ від експорту нафти та стабілізувати світові постачання енергоносіїв", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Також повідомляється, що країни у березні мають намір переглянути рівень стелі цін на нафту, що має допомогти скоригувати динамічну ситуацію на світовому ринку нафтопродуктів.