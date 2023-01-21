В Минфине США рассказали о сложностях с введением лимита цен на нефтепродукты из РФ

Страны "Большой семерки" и члены ЕС смогут введением потолка цен на нефтепродукты из РФ добиться тех же целей, что и с введением ограничений на российскую нефть, но в процессе может возникнуть ряд сложностей.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Потенциальные проблемы с введением лимита цен могут быть связаны с широким диапазоном различных нефтепродуктов и цен на них, а также важностью стабильных поставок российского дизельного топлива на рынки стран Запада.

"Это сложнее, но мы упорно работали над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей", - заявила министр финансов США.

Йеллен подчеркнула, что при любом нововведении есть вероятность, что "все пойдет не по плану". Но, по ее мнению, коалиции удалось внимательно изучить рынки. Поэтому союзники считают, что их ограничения позволят достичь того же, чего они достигли с сырой нефтью.