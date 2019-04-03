В Минфине прокомментировали исполнение бюджета за квартал

Дефицит государственного бюджета Украины в І квартале составил 25,3 млрд грн при утвержденном годовом показателе в сумме 90,0 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований. Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 87,3 млрд грн (в том числе в гривне - 57,3 млрд грн, в долларах США - 1 млрд долларов и в евро - 38,7 млн евро). Также осуществлено привлечение второго транша кредита под гарантию Всемирного банка в сумме 529,2 млн евро и доразмещение ОВГЗ 2018 года на номинальную сумму 350 млн долларов.

По данным Минфина, в І квартале 2019 года доходы государственного бюджета выросли на 8,7% г/г до 210,5 млрд грн и составили 95,3% от росписи.

Доходы общего фонда в І квартале в сумме 178,2 млрд грн составили 91,8% от росписи по нескольким причинам:

сокращение производства табака;

освобождение с января 2019 года от налогообложения НДС импорта солнечных батарей;

уменьшение объема импорта природного газа НАК "Нафтогаз Украины";

укрепление гривны;

переплата на начало февраля по рентной плате за природный газ в сумме 0,6 млрд грн

Возмещение НДС шло в автоматическом режиме и составило 45,4 млрд грн, что на 34,8% больше, чем в соответствующий периоде предыдущего года.

Рост заработных плат способствовал увеличению доходов от НДФЛ в государственный бюджет на 22,4% - до 24,1 млрд грн (что составило 106% от росписи). Доходы от налога на прибыль предприятий в сумме 29 млрд грн составили 108,5% от росписи.

По состоянию на 1 апреля сумма средств на Едином казначейском счете составляла 14,9 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в Национальном банке считают, что ключевые риски выполнения государственного бюджета 2019 года сконцентрированы в части финансирования. Как отметили в НБУ, государственный бюджет на 2019 год разработан на основе достаточно консервативного макроэкономического прогноза. Это проявилось в сдержанном росте доходов и расходов по сравнению с фактическими показателями 2018 года (10,6% и 12,8% соответственно).

Напомним, доходы государственного бюджета Украины в 2018 году составили 928,1 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2017 году.