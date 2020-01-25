В Минфине объяснили ситуацию с государственным долгом

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Украина начала контролировать госдолг

После рекордного снижения госдолга к ВВП ниже чем в 50%, Украина начала брать долг под контроль. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Маркарова пояснила, что не Министерство финансов определяет объем, "сколько мы заимствуем".

"Определяет государственный бюджет Украины. В чем главная причина того, что нам приходится и сейчас заимствовать? Это то, что у нас дефицитный бюджет. С 28 лет независимости Украины, мы 25 лет живем с дефицитным бюджетом. То есть мы тратим больше, чем мы зарабатываем. Это означает, что нам это надо заимствовать", - пояснила Маркарова.

В то же время, министр подчеркнула, что впервые в этом году удалось снизить долг к ВВП ниже, чем 50%.

"Но что нам удалось сделать. Мы впервые в этом году снизили долг к ВВП ниже, чем 50%. Это огромное достижение. Потому что на самом деле долг становится меньшим к ВВП. Это означает, что долг мы берем под контроль. Он не будет уже у нас такой проблемой, как было ранее", - сообщила Маркарова.

Ранее сообщалось, что государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 ноября 2019 года составил 1 990,78 млрд грн или 82,83 млрд долларов.

РБК-Украина писало, что в Нацбанке заявили, что валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020 - 2022 годах вместе с процентами превысят 24 млрд долларов.