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В Мінфіні пояснили ситуацію з державним боргом

Новини » Економіка     25.01.2020 - 00:10
В Мінфіні пояснили ситуацію з державним боргом
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Україна почала контролювати держборг

Після рекордного зниження держборгу до ВВП нижче ніж у 50%, Україна почала брати борг під контроль. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Маркарова пояснила, що не Міністерство фінансів визначає обсяг, "скільки ми запозичуємо".

"Визначає державний бюджет України. В чому головна причина того, що нам доводиться і зараз запозичувати? Це те, що у нас дефіцитний бюджет. З 28 років незалежності України, ми 25 років живемо з дефіцитним бюджетом. Тобто ми витрачаємо більше, ніж ми заробляємо. Це означає, що нам це треба запозичувати", - пояснила Маркарова.

Водночас, міністр наголосила, що вперше в цьому році вдалося знизити борг до ВВП нижче, ніж 50%.

"Але що нам вдалось зробити. Ми вперше в цьому році знизили борг до ВВП нижче, ніж 50%. Це величезне досягнення. Тому що насправді борг стає меншим до ВВП. Це означає, що борг ми беремо під контроль. Він не буде вже у нас такою проблемою, як було раніше", - повідомила Маркарова.

Раніше повідомлялося, що державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2019 року склав 1 990,78 млрд грн або 82,83 млрд доларів.

РБК-Україна писало, що у Нацбанку заявили, що валютні виплати уряду України та Національного банку у 2020- 2022 роках разом з відсотками перевищать 24 млрд доларів.

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