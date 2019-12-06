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В Минфине объяснили путь к уменьшению госдолга

Новости » Экономика     06.12.2019 - 12:15
В Минфине объяснили путь к уменьшению госдолга
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Маркарова объяснила, как будет уменьшаться доля заимствований в доходной части госбюджета

Государственный долг будет уменьшаться, когда в Украине заработают принятые Верховной радой законопроекты, которые будут наполнять доходную часть госбюджета. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Маркарова ответила на вопрос, каким образом будет уменьшаться доля заимствований в доходной части госбюджета Украины.

"Рост общей доли долга идет гораздо меньшими темпами, чем рост нашей экономики. Когда можно будет полностью отказаться от этого и перейти к выходу на рынки на проекты развития? Это тогда, когда у нас полностью заработают те законы, которые мы здесь приняли. Когда мы преодолеем дефицит госбюджета. Когда у нас пройдет приватизация, когда у нас увеличатся поступления, не увеличивая при этом ставки налогов. Именно тогда мы сможем перейти к уменьшению заимствований", - сообщила глава Минфина.

Министр отметила, в последние годы экономика Украины постепенно растет. Поэтому заложенный в бюджете дефицит постепенно уменьшается. Так, почти с 10% общего дефицита, который был по состоянию на 2013-й год, Украина дошла до 2,3% дефицита бюджета.

"А на следующий год наш бюджет закладывает показатель в 2% всего дефицита. Соответственно, заимствовать мы будем меньше. Главная причина того, что у нас есть долг - дефицитный бюджет. Именно поэтому фискальная консолидация, а по-простому, "расходование столько, сколько зарабатываем" - это наша стратегия, которую мы четко имплементируем", - заявила Маркарова.

Напомним, глава Минфина заявила, что в 2020 году государственный долг Украины должен составить менее чем 50% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как писало РБК-Украина, Маркарова во время представления проекта госбюджета-2020 заявила, что проблема государственного долга будет решена в Украине через один-два года.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2019 года составил 2 045,44 млрд грн или 81,83 млрд долларов.

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