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В Минфине назвали возможные сроки запуска киевского метро на Троещину

Автор: РБК-Украина

Первый участок метро в Киеве в направлении Троещины можно запустить до 2024 года. Основное препятствие - сроки ввода в эксплуатацию Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель министра финансов Александр Кава.

По его слова, в конструкции этого моста уже построены станции метро "Судостроительная" (на Рыбальском полуострове), "Труханов остров" и "Залив Десенка". А для запуска первого участка нужно построить станцию "Радужная" на левобережной части, а также станции "Подольская" и "Глубочицкая" (или "Татарская").

"Если городские власти сработают, Минфин им поможет в этом. Думаю, что к 2024 году есть все шансы запустить первый пусковой участок", - добавил Кава.

Напомним, ранее глава столичного метрополитена Виктор Брагинский заявлял, что проектировка первых пяти станций в сторону Троещины начнется после того, как откроется Подольско-Воскресенский мост.

Также ранее стало известно, что из-за пандемии COVID-19 строительство метро на Виноградарь в Киеве может затянуться на год.

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Новости Украины КиевметроТроещина
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