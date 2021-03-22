В Минфине назвали возможные сроки запуска киевского метро на Троещину
Первый участок метро в Киеве в направлении Троещины можно запустить до 2024 года. Основное препятствие - сроки ввода в эксплуатацию Подольско-Воскресенского мостового перехода.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель министра финансов Александр Кава.
По его слова, в конструкции этого моста уже построены станции метро "Судостроительная" (на Рыбальском полуострове), "Труханов остров" и "Залив Десенка". А для запуска первого участка нужно построить станцию "Радужная" на левобережной части, а также станции "Подольская" и "Глубочицкая" (или "Татарская").
"Если городские власти сработают, Минфин им поможет в этом. Думаю, что к 2024 году есть все шансы запустить первый пусковой участок", - добавил Кава.
Напомним, ранее глава столичного метрополитена Виктор Брагинский заявлял, что проектировка первых пяти станций в сторону Троещины начнется после того, как откроется Подольско-Воскресенский мост.
Также ранее стало известно, что из-за пандемии COVID-19 строительство метро на Виноградарь в Киеве может затянуться на год.