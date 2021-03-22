У Мінфіні назвали можливі терміни запуску київського метро на Троєщину
Перший ділянку метро в Києві в напрямку Троєщини можна запустити до 2024 року. Основна перешкода - терміни введення в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мостового переходу.
Про це ефірі телеканалу "Дім" заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава.
За його слова, в конструкції цього моста вже побудовані станції метро "Суднобудівна" (на Рибальському півострові), "Труханів острів" і "Затока Десенка". А для запуску першої ділянку треба побудувати станцію "Райдужна" на лівобережній частині, а також станції "Подільська" і "Глибочицька" (або "Татарська").
"Якщо міська влада спрацює, Мінфін їм допоможе у цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити першу пускову ділянку", - додав Кава.
Нагадаємо, раніше глава столичного метрополітену Віктор Брагінський заявляв, що проектування перших п'яти станцій у бік Троєщини почнеться після того, як відкриється Подільсько-Воскресенський міст.
Також раніше стало відомо, що через пандемію COVID-19 будівництво метро на Виноградар у Києві може затягнутися на рік.