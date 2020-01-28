Минфин впервые за шесть лет выпустил 7-летние облигации

Министерство финансов Украины во вторник, 28 января, на аукционе провело на внутреннем рынке успешное размещение государственных облигаций со сроком обращения семь лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина в Facebook.

Как отмечается, погашение должно состояться 26 мая 2027 года.

Размещение семилетних ОВГЗ в гривне поможет Украине увеличить долю долга в национальной валюте. Последний раз ценные бумаги с аналогичным сроком обращения выпускались более чем пять лет назад по ставке 15,5%. Сейчас ставка составляет 9,79%.

По итогам аукциона в государственный бюджет поступит 6,3 млрд гривен (3 месячные ОВГЗ - 525 млн грн, 1-летние ОВГЗ - 1148 млн грн, 2-летние ОВГЗ - 912 млн грн, 7-летние ОВГЗ - 3704 млн грн). При этом общий спрос на украинские ОВГЗ превысил 13 млрд гривен.

"Мы рады представить рынку семилетние гривневые ОВГЗ. Снижение стоимости привлечения средств и удлинение сроков позволяет проводить в стране реформы, инвестировать в человеческий капитал и инфраструктурные проекты, и при этом снижать долговую нагрузку. Украина поставила цель - увеличить эффективность бюджетных расходов. Это сверхсложная задача, которую мы по результатам 2019 года смогли выполнить. Международные инвесторы понимают это и поддерживают Украину, продолжая инвестировать в страну", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, за минувшую неделю (20-24 января) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 2,42 млрд гривен до 123,87 млрд гривен. Таким образом, с начала 2020 года нерезиденты увеличили свои вложения в гособлигации Украины 6,15 млрд грн - с 117,72 млрд грн на конец 2019 года.

Кроме того, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 21 января 2020 года привлекло в государственный бюджет 6,314 млрд грн