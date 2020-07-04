Минфин: в Украине пока сложно спрогнозировать курс гривны

В связи с "коронакризисом" в Украине пока сложно спрогнозировать курс гривны. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 Кабинет министров в этом году не будет подавать бюджетную декларацию на 2021-2023 годы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Среднесрочная декларация (на три года, - ред.) Была введена предыдущим правительством (Гройсмана - ред.). У нас может быть только одна декларация на 2021-2023 годы. Поскольку было сложно спрогнозировать макропрогноз. Ну действительно, сейчас никто не скажет который будет курс гривны, будет ВВП ", - заявил Марченко.

Отметим, что Верховная рада в декабре 2018 приняла закон о введении среднесрочного бюджетного планирования.

Им предусматривается, что правительство планировать основные показатели бюджетных доходов и расходов на три года. В то же время среднесрочное планирование предполагает установление точных цифр, а лишь предусматривает принятие приблизительных прогнозных показателей государственных доходов и расходов.

Точные бюджетные показатели, как и раньше, будут устанавливать законом о государственном бюджете на следующий год, за который ежегодно будет голосовать парламент.

Напомним, в феврале 2020 Минфин начал процесс подготовки Бюджетной декларации на 2021-2023 годы.

Однако уже в апреле министерство перенесло запуск среднесрочного бюджетного планирования в связи с неопределенностью экономических прогнозов из-за пандемии коронавируса. Минфин направил усилия на обеспечение выполнения государственного бюджета 2020 года, в частности финансирование мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом.