Минфин в отчете подтвердил эффективность кредитной программы президента "5-7-9%"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Министерства финансов Украины относительно внедрения программы "5-7-9" по состоянию на 16 августа.

Как подчеркнула заместитель главы Офиса Президента Юлия Свириденко, программа "Доступные кредиты 5-7-9%" позволила предпринимателям преодолеть кризис.

"Значительную эффективность продемонстрировала предложенная главой государства программа "Доступные кредиты 5-7-9%", за которыми обратились 12 тыс. предприятий. Это не просто возможность получить кредит на льготных условиях, но и сохранить рабочие места. И эти предприниматели не просто не сократили 200 тыс. работников, уже работавших у них на этапе, когда они делали заявку в банк, но и создали 15-17 тыс., по нашим оценкам, новых рабочих мест», - отметила Свириденко.

По данным Минфина, только за неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 343 кредита на общую сумму 899 млн гривен.