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Мінфін США заявив про можливе підписання угоди з Україною вже цього тижня

Середа 16 квітня 2025 10:18
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Мінфін США заявив про можливе підписання угоди з Україною вже цього тижня Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

США пом'якшили вимоги щодо допомоги Україні. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що угода про копалини може бути підписана вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

США знизили оцінку обсягу допомоги, наданої Україні, та пом’якшили свої вимоги в межах переговорів щодо економічної угоди.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, сторони "дуже близькі" до фінального рішення.

Як повідомив Бессент, Київ представив нову зустрічну пропозицію на вихідних, і сторони майже досягли компромісу.

"Ми дуже, дуже близькі", - заявив Бессент в інтерв’ю Bloomberg під час візиту до Буенос-Айреса.

За його словами, угоду про копалини можуть підписати вже цього тижня

Технічні перемовини у США назвали продуктивними, але наразі не підтверджують обсяг фонду, а також відтерміновують обговорення майбутніх американських інвестицій - ключового інтересу України в домовленості.

Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він нібито зірвав підписання угоди про надра між Україною і США.

За його словами, глава української держави "тричі обіцяв підписати угоду", але так цього і не зробив.

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