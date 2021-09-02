Минфин США не запрещает частным лицам денежные переводы в Афганистан, - Reuters

Министерство финансов США подтвердило, что не запрещает денежные переводы частных лиц в Афганистан. Ранее платежная система Western Union сообщила о возобновлении работы в этой стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам представителя Минфина, ведомство сообщило финансовых организациям, что они могут обрабатывать частные денежные переводы в Афганистан.

Агентство отмечает, что это решение американского финансового регулятора может принести некоторое облегчение экономике Афганистана. После захвата в середине августа власти талибами США и ряд других стран заморозили афганские активы на сумму около 9 млрд долларов и прекратили финансовую помощь.

По данным Всемирного банка, денежные переводы частных лиц из-за рубежа составляли в 2020 году 3,983% ВВП Афганистана. В 2017 году этот показатель находился на отметке 4,36%.