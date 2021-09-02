Western Union возобновила работу в Афганистане

Международная платежная система Western Union возобновила денежные переводы в Афганистан. Это решение компании соответствует стремлению США разрешить гуманитарную деятельность после захвата власти талибами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Большая часть нашего бизнеса, связанного с Афганистаном, - это малообеспеченные семьи и денежные переводы на поддержку, которые удовлетворяют основные потребности людей, проживающих там", - сказал агентству Жан Клод Фарах, президент Western Union в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

По его словам, компания взаимодействует с американским правительством, которое заявило, что продолжение гуманитарной деятельности в Афганистане, включая денежные переводы, соответствует политике США.

Издание отмечает, что приток денег от рабочих-мигрантов из-за рубежа - главное средство выживания для многих афганцев. Кроме того, возобновление международных переводов поможет экономике одной из беднейших стран мира пережить годы насилия и нестабильности.

После захвата в августе талибами власти в Афганистане Western Union и еще ряд платежных систем приостановили оказание услуг.