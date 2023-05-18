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Мінфін США вивчить наслідки санкцій проти Росії

Фото: Мінфін США найняв економістів для вивчення наслідків санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів США найняло двох економістів для вивчення прямих та непередбачених наслідків санкцій, які стали відігравати центральну роль у зовнішній політиці США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Група економічного аналізу санкцій досліджує побічні збитки від санкцій до їх введення та після їх введення, щоб з'ясувати, чи слід їх скоригувати. У вересні минулого року Міністерство фінансів оголосило про створення нових посад.

Головним економістом із санкцій буде Рейчел Лінгаас, яка раніше працювала економістом у Міжнародному валютному фонді. Її заступником буде Ліна Бхатнагар, співробітник Міністерства фінансів, яка працювала над політикою США щодо Азії. Очікується набір нових співробітників, опубліковано дві вакансії.

США значно розширили застосування санкцій після терактів 11 вересня, а вторгнення Росії до України на початку 2022 року спровокувало масштабну кампанію фінансових покарань, оскільки США та їхні союзники прагнули обмежити можливості президента Володимира Путіна фінансувати війну.

Деякі дослідники стверджують, що санкціями зловживають, ними важко керувати та їх майже неможливо скасувати після їхнього введення. У нещодавньому звіті Центру економічних та політичних досліджень основна увага приділялася людським витратам санкцій, і було виявлено, що вони значно погіршують умови життя цільових країн.

Браян Нельсон, заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою, заявив, що міністерство віддане вивченню наслідків санкцій для своїх цілей, а також їх впливу на партнерів та союзників.

"Важливо, як ви визначите, а потім зможете заздалегідь пом'якшити ці наслідки, - сказав Нельсон на конференції у Вашингтоні "Чи дійсно санкції привели до того результату, якого ми домагалися?"

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" планують посилити санкції щодо Росії на саміті в Японії цього тижня. Заходи будуть спрямовані на те, щоб енергетичні та експортні ресурси не допомагали військовим дії Москви.

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