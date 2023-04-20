Минфин США о сотрудничестве Китая и РФ: признак несерьезного отношения Пекина к войне

В США считают, что Китай несерьезно относится к войне России против Украины, поскольку он продолжает сотрудничать с Москвой.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Партнерство Китая с Россией "без ограничений" является тревожным признаком того, что он несерьезно относится к прекращению войны Москвы против Украины", - приводит издание слова чиновницы.

Министр также добавила, что очень важно, чтобы Китай или другие страны не оказывали России материальную поддержку или помощь в обходе санкций.

Она отметила, что последствия нарушений любых ограничений "будут суровыми".