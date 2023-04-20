ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минфин США о сотрудничестве Китая и РФ: признак несерьезного отношения Пекина к войне

Новина українською →
Четверг 20 апреля 2023 18:49
Минфин США о сотрудничестве Китая и РФ: признак несерьезного отношения Пекина к войне Фото: Джанет Йеллен, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США считают, что Китай несерьезно относится к войне России против Украины, поскольку он продолжает сотрудничать с Москвой.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Партнерство Китая с Россией "без ограничений" является тревожным признаком того, что он несерьезно относится к прекращению войны Москвы против Украины", - приводит издание слова чиновницы.

Министр также добавила, что очень важно, чтобы Китай или другие страны не оказывали России материальную поддержку или помощь в обходе санкций.

Она отметила, что последствия нарушений любых ограничений "будут суровыми".

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Китай в вопросе полномасштабной войны в Украине пытается усидеть на двух стульях.

Также мы писали, что, по словам президента США Джо Байдена, представления о мощности союза Китая и России очень преувеличивают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Война России против Украины
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны