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Мінфін США визнав Китай валютним маніпулятором

Новини » Фінанси    06.08.2019 - 06:16
Мінфін США визнав Китай валютним маніпулятором
Ілюстративне фото (flickr.com nab/ukr)

Вашингтон має намір працювати з цього питання з Міжнародним валютним фондом

Міністерство фінансів Сполучених Штатів внесло Китай до списку країн, що маніпулюють валютою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну США.

У міністерстві повідомили, що вказували на те, що влада Китаю, діючи на зарубіжних валютних ринках, навмисно занижує курс юаня, ще в доповіді конгресу США.

"В останні дні Китай вжив конкретних кроків для девальвації своєї валюти, при цьому зберігаючи значні валютні резерви. Контекст цих дій і неправдоподібність стабільності китайського ринку підтверджують, що мета девальвації Китаєм - отримати несправедливу конкурентну перевагу в міжнародній торгівлі", - йдеться в заяві.

У Мінфіні США підкреслили, що така поведінка є порушенням зобов'язань, які Китай взяв на себе в G20 і закликали його підвищити прозорість своїх цілей і операцій на валютному ринку та управління резервами.

Вашингтон також має намір працювати з Міжнародним валютним фондом для усунення "несправедливої переваги".

Народний банк Китаю 5 серпня встановив середній обмінний курс на рівні 6,9225 юаня за долар. Під час торгів курс китайської валюти знизився до мінімального за останні 10 років рівня - 7,0292 юаня за долар.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Китай у маніпуляції валютою на тлі торгової війни країн.

Китай припиняє імпорт сільгосппродукції з США Трамп звинувачує КНР у маніпуляції валютою після падіння курсу юаня
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