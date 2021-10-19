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Минфин США пообещал наказать "Газпром" за нарушение санкций по "Северному потоку-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Минфин США пообещал наказать российский "Газпром" за нарушение санкций по "Северному потоку-2". Представитель ведомства не привел подробностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замглавы Минфина США Уолли Адейемо.

Это заявление он сделал на заседании комитета Сената по банковскому делу. Адейемо ответил на вопрос одного из сенаторов о том, что делать с "Северным потоком-2" и как реализуется санкционная политика США в отношении "Газпрома".

"Сенатор, мы говорили несколько раз об этой проблеме. И я с вами согласен - мы должны сделать все, что можем, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение наших санкций", - сказал представитель Минфина.

Напомним, ранее Госдепартамент заявил, что США продолжат выступать против "Северного потока-2" после закачки газа в первую нитку трубопровода.

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ГазпромСоединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2