Минфин США пообещал наказать "Газпром" за нарушение санкций по "Северному потоку-2"

Это заявление он сделал на заседании комитета Сената по банковскому делу. Адейемо ответил на вопрос одного из сенаторов о том, что делать с "Северным потоком-2" и как реализуется санкционная политика США в отношении "Газпрома".

"Сенатор, мы говорили несколько раз об этой проблеме. И я с вами согласен - мы должны сделать все, что можем, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение наших санкций", - сказал представитель Минфина.