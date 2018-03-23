Минфин сократил список документов для завершения таможенного оформления

Решение принято в рамках реформирования таможни и введения механизма "единого окна"
Министерство финансов сократило список документов, которые необходимо подать соответствующему контролирующему органу для завершения соответствующего вида государственного контроля - санитарно-эпидемиологического, ветеринарно санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического видов госконтроля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Среди нововведений по сравнению с действующим сегодня перечнем документов, стоит отметить следующие:
- перечень документов в разрезе товаров и видов контроля дифференцирован по направлениям перемещения товаров на ввоз, вывоз, транзит;
- указаны основания для необходимости предоставления контролирующему органу определенного документа (ссылка на определенный закон, постановление правительства, приказ соответствующего министерства)
- значительно сокращен перечень документов, которые необходимо подать для завершения экологического контроля.
Новый приказ упрощает ведение внешнеэкономической деятельности и ускоряет процесс взаимодействия предприятий и органов государственной власти, осуществляющих те или иные виды государственного контроля.
Сейчас ДФС дорабатывается программное обеспечение, необходимое для реализации этого приказа.
Фото: упрощение механизма "единое окно" на таможнях (Минфин)
Напомним, Минфин усовершенствовал механизм "единого окна" на таможнях.
Он вступил в силу с 1 февраля 2018 года. Переходный период составляет 90 дней.