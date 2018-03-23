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Минфин сократил список документов для завершения таможенного оформления

НовостиЭкономика    23.03.2018 - 12:31
Фото: таможенное оформление (sfs.gov.ua)
Фото: таможенное оформление (sfs.gov.ua)

Решение принято в рамках реформирования таможни и введения механизма "единого окна"

Министерство финансов сократило список документов, которые необходимо подать соответствующему контролирующему органу для завершения соответствующего вида государственного контроля - санитарно-эпидемиологического, ветеринарно санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического видов госконтроля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди нововведений по сравнению с действующим сегодня перечнем документов, стоит отметить следующие:

- перечень документов в разрезе товаров и видов контроля дифференцирован по направлениям перемещения товаров на ввоз, вывоз, транзит;

- указаны основания для необходимости предоставления контролирующему органу определенного документа (ссылка на определенный закон, постановление правительства, приказ соответствующего министерства)

- значительно сокращен перечень документов, которые необходимо подать для завершения экологического контроля.

 

Новый приказ упрощает ведение внешнеэкономической деятельности и ускоряет процесс взаимодействия предприятий и органов государственной власти, осуществляющих те или иные виды государственного контроля.

Сейчас ДФС дорабатывается программное обеспечение, необходимое для реализации этого приказа.

Фото: упрощение механизма "единое окно" на таможнях (Минфин)

Напомним, Минфин усовершенствовал механизм "единого окна" на таможнях.

Он вступил в силу с 1 февраля 2018 года. Переходный период составляет 90 дней.

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Теги: таможня, реформы, документы
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