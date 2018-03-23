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Мінфін скоротив перелік документів для завершення митного оформлення

НовиниЕкономіка    23.03.2018 - 12:31
Фото: митне оформлення (sfs.gov.ua)
Фото: митне оформлення (sfs.gov.ua)

Рішення прийнято в рамках реформування митниці та запровадження механізму "єдиного вікна"

Міністерство фінансів скоротило список документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органу для завершення відповідного виду державного контролю, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного видів держконтролю. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Серед нововведень порівняно з чинним сьогодні переліком документів, варто відзначити наступні:

- перелік документів в розрізі товарів та видів контролю диференційований за напрямками переміщення товарів на ввезення, вивезення, транзит;

- вказані підстави для необхідності надання контролюючому органу певного документа (посилання на певний закон, постанова уряду, наказ відповідного міністерства)

- значно скорочено перелік документів, які необхідно подати для завершення екологічного контролю

Новий наказ спрощує ведення зовнішньоекономічної діяльності та прискорює процес взаємодії підприємств і органів державної влади, які здійснюють ті чи інші види державного контролю.

Зараз ДФС допрацьовується програмне забезпечення, необхідне для реалізації цього наказу.

Фото: спрощення механізму "єдине вікно" на митницях (Мінфін)

Нагадаємо, Мінфін удосконалив механізм "єдиного вікна" на митницях.

Він набув чинності з 1 лютого 2018 року. Перехідний період становить 90 днів.

Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять реформи в Україні та ситуацію на Донбасі З початку року ДФС зафіксувала 948 фактів можливого порушення прав інтелектуальної власності
Теги: митниця, реформи, документы
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