Минфин сократил объем продажи гособлигаций до минимума за год

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 августа 2021 года привлекло в государственный бюджет 788 млн грн. Это в 3,4 раза меньше, чем на предыдущем аукционе (2 673 млрд грн).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Кроме того, это самый низки показатель привлечения средств в бюджет за последний год. Меньше было только 7 июля 2020 года, когда Минфин привлек 312 млн гривен.