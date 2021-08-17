Минфин сократил объем продажи гособлигаций до минимума за год
Фото: Минфин продал ОВГЗ на 788 млн грн (bank.gov.ua)
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 августа 2021 года привлекло в государственный бюджет 788 млн грн. Это в 3,4 раза меньше, чем на предыдущем аукционе (2 673 млрд грн).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
- с погашением 26.08.2022 на сумму 552,6 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,14% годовых,
- с погашением 23.11.2022 на сумму 49,2 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,30% годовых,
- с погашением 03.07.2024 на сумму 186,7 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,30% годовых.
Кроме того, это самый низки показатель привлечения средств в бюджет за последний год. Меньше было только 7 июля 2020 года, когда Минфин привлек 312 млн гривен.