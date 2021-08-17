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Минфин сократил объем продажи гособлигаций до минимума за год

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Украина, Вторник 17 августа 2021 17:55
Минфин сократил объем продажи гособлигаций до минимума за год Фото: Минфин продал ОВГЗ на 788 млн грн (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 августа 2021 года привлекло в государственный бюджет 788 млн грн. Это в 3,4 раза меньше, чем на предыдущем аукционе (2 673 млрд грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 26.08.2022 на сумму 552,6 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,14% годовых,
  • с погашением 23.11.2022 на сумму 49,2 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,30% годовых,
  • с погашением 03.07.2024 на сумму 186,7 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,30% годовых.

Кроме того, это самый низки показатель привлечения средств в бюджет за последний год. Меньше было только 7 июля 2020 года, когда Минфин привлек 312 млн гривен.

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Министерство финансов Украины ОВГЗ
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