Мінфін скоротив обсяг продажу держоблігацій до мінімуму за рік
Фото: Мінфін продав ОВДП на 788 млн грн (bank.gov.ua)
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 серпня 2021 року залучило до державного бюджету 788 млн грн. Це в 3,4 рази менше, ніж на попередньому аукціоні (2 673 млрд грн).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
- з погашенням 26.08.2022 на суму 552,6 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,14% річних,
- з погашенням 23.11.2022 на суму 49,2 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,30% річних,
- з погашенням 03.07.2024 на суму 186,7 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 12,30% річних.
Крім того, це найнижчий показник залучення коштів до бюджету за останній рік. Менше було тільки 7 липня 2020 року, коли Мінфін залучив 312 млн гривень.