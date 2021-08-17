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Мінфін скоротив обсяг продажу держоблігацій до мінімуму за рік

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Україна, Вівторок 17 серпня 2021 17:55
Мінфін скоротив обсяг продажу держоблігацій до мінімуму за рік Фото: Мінфін продав ОВДП на 788 млн грн (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 серпня 2021 року залучило до державного бюджету 788 млн грн. Це в 3,4 рази менше, ніж на попередньому аукціоні (2 673 млрд грн).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 26.08.2022 на суму 552,6 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,14% річних,
  • з погашенням 23.11.2022 на суму 49,2 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,30% річних,
  • з погашенням 03.07.2024 на суму 186,7 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 12,30% річних.

Крім того, це найнижчий показник залучення коштів до бюджету за останній рік. Менше було тільки 7 липня 2020 року, коли Мінфін залучив 312 млн гривень.

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Міністерство фінансів України ОВГЗ
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