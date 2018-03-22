Минфин согласовал критерии Системы оценки рисков для блокирования налоговых накладных

Наработанные инструменты позволят существенно сократить количество заблокированных накладных предприятий реального сектора

Министерство финансов совместно с Государственной фискальной службой Украины разработали конструкцию, которая будет существенно уменьшать количество заблокированных налоговых накладных. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как сообщается, уже проведены предварительные расчеты и тестирование работы данной системы, которые подтвердили, что количество налоговых накладных, которые были остановлены в прошлом году, при применении критериев новой системы значительно уменьшится.

Установлен ряд мероприятий, которые ускорят разблокирования налоговых накладных честных предприятий.

Мероприятия включают в себя:

- введение электронного реестра остановленных налоговых накладных, в котором плательщик в он-лайн режиме сможет найти информацию о рассмотрении и статуса остановленных налоговых накладных;

- доработанную форму решения об отказе в регистрации. В частности, в решении будет отмечаться четкое мотивированное основание отказа. В случае непредоставления или предоставления документов, которые составлены с нарушением законодательства, в форме будет отмечаться конкретный документ, которого это касается;

- если решение комиссий не зарегистрированы в течение пяти (для накладных с объемом более 30 млн гривен семи) рабочих дней, остановленная налоговая накладная/расчет корректировки регистрируется в автоматическом режиме.

Жалобы на решения комиссий подаются в электронном виде.

Установленые критерии рискованности плательщика, рискованности операции и показатели по которым определяется положительная налоговая история плательщика, публикуются на официальном сайте ГФС.

Мінфін погодив критерії для системи ризиків напрацьовані ДФС та обговорив їх з представниками бізнесу. Мінфін розуміє,... Опубліковано Міністерство фінансів України 22 березень 2018 р.

Напомним, Министерство финансов внесло изменения в критерии оценки степени рисков Автоматической системой регистрации налоговых накладных.

В частности, введено автоматическое принятие таблицы плательщика, у которого налоговая нагрузка более 2% и объем поставок товаров или услуг, составленных с 01 января 2017 года в реестре, составляет более 25% от общего объема поставок за соответствующий период.