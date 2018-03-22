Мінфін погодив критерії Системи оцінки ризиків для блокування податкових накладних

Напрацьовані інструменти дозволять істотно скоротити кількість заблокованих накладних підприємств реального сектору

Міністерство фінансів спільно з Державною службою фіскальної України розробили конструкцію, яка буде істотно зменшувати кількість заблокованих податкових накладних. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як повідомляється, вже проведені попередні розрахунки і тестування роботи даної системи, які підтвердили, що кількість податкових накладних, які були зупинені в минулому році, при застосуванні критеріїв нової системи значно зменшиться.

Встановлено ряд заходів, які прискорять розблокування податкових накладних чесних підприємств.

Заходи включають в себе:

- введення електронного реєстру зупинених податкових накладних, в якому платник в онлайн режимі зможе знайти інформацію про розгляд і статусу зупинених податкових накладних;

- доопрацьовану форму рішення про відмову в реєстрації. Зокрема, в рішенні буде відзначатися чітке мотивовану підставу відмови. У разі ненадання або надання документів, які складені з порушенням законодавства, у формі відзначатиметься конкретний документ, якого це стосується;

- якщо рішення комісій не зареєстровані протягом п'яти (для накладних з об'ємом понад 30 млн гривень семи) робочих днів, зупинена податкова накладна/розрахунок коригування реєструється в автоматичному режимі

Скарги на рішення комісій подаються в електронному вигляді.

Встановлені критерії ризикованості платника, ризикованості операції і показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника, публікуються на офіційному сайті ДФС.

Мінфін погодив критерії для системи ризиків напрацьовані ДФС та обговорив їх з представниками бізнесу. Мінфін розуміє,... Опубліковано Міністерство фінансів України 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, Міністерство фінансів внесло зміни до критеріїв оцінки ступеня ризиків Автоматичною системою реєстрації податкових накладних.

зокрема, введено автоматичне прийняття таблиці платника, у якого податкове навантаження більше 2% і обсяг поставок товарів або послуг, складених з 01 січня 2017 року в реєстрі, що складає більше 25% від загального обсягу постачання за відповідний період.