Минфин РФ заявил, что дефолт не повлияет на россиян. В ОП прогнозируют им продуктовые карточки

Советник главы ОП решил продолжить список будущих заявлений.

"Минфин РФ уверяет, что технический дефолт - это нормально и не скажется на жизни россиян. Продолжим список будущих заявлений. Продуктовые карточки - это нормально, передовая практика. Вывод войск из Украины - часть плана. Репарации Украины – часть обязательной "денацификации" РФ" , - написал Подоляк.

Российский министр считает, что дефолт РФ будет искусственным: у нее есть деньги, чтобы выполнять свои обязательства, но не может ими в полной мере распоряжаться.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов США заявило, что не будет продлевать действие генеральной лицензии, которая временно позволяла Российской Федерации в условиях санкций проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах.

После решения американского регулятора Россия снова оказалась на грани дефолта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.