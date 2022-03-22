Минфин разместил военные облигации еще на 6 млрд гривен

Министерство финансов на аукционе 22 марта разместило военные облигации на сумму более 6 млрд гривен. Проданы ОВГЗ со сроком погашения 2 месяца и 1 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Напомним, по состоянию на 21 марта более 2 тысяч граждан и представителей украинского бизнеса стали владельцами военных ОВГЗ на сумму почти 4 млрд грн и 742 тысячи долларов. Министерство финансов Украины провело семь аукционов по продаже военных облигаций, благодаря которым в государственный бюджет привлечено более 20 млрд грн и почти 12 млн долларов.

Облигации на 1 год проданы на 4,878 млрд гривен со ставкой 11% годовых.

По данным пресс-службы, 2-месячные облигации проданы на 1,159 млрд гривен со ставкой 10% годовых.

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