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Мінфін розмістив військові облігації ще на 6 млрд гривень

Фото: військові облігації на 6 млрд гривень продані 22 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів на аукціоні 22 березня розмістило військові облігації на суму понад 6 млрд гривень. Продані ОВДП зі строком погашення 2 місяці та 1 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, 2-місячні облігації продані на 1,159 млрд гривень зі ставкою 10% річних.

Облігації на 1 рік продані на 4,878 млрд гривень зі ставкою 11% річних.

Нагадаємо, станом на 21 березня понад 2 тисячі громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму майже 4 млрд грн та 742 тисячі доларів. Міністерство фінансів України провело сім аукціонів із продажу військових облігацій, завдяки яким до державного бюджету залучено більше 20 млрд грн та майже 12 млн доларів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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