Минфин просит бюджетный комитет ВР поддержать предоставление госгарантий "Укрэнерго"

Министерство финансов Украины обратилось в комитет Верховной рады по вопросам бюджета с просьбой поддержать предоставление государственной компании НЭК "Укрэнерго" для привлечения 11,3 миллиарда гривен заемных средств в государственных банках.

Об этом сообщается в письме ведомства к комитету.

Минфин напомнил, что Кабинет министров ранее принял постановление № 1203 "О некоторых вопросах выполнения ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым, помимо прочего, утверждены условия предоставления в 2020 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам, привлекаемым компанией у банков.

"Указанными условиями предусматривается обеспечение исполнения долговых обязательств "НЭК "Укрэнерго" по заимствованиям, сумма которых не превышает 11,3 млрд гривен, учитывая обязательства по погашению основной суммы, процентов, комиссий и прочих обязательств, вытекающих из заимствований", - сказано в письме.

В соответствии с требованиями части первой статьи 6 ЗУ о государственном бюджете Украины на 2020 год министерство просит согласовать предоставление государственной гарантии в обеспечение выполнения долговых обязательств по кредитам (займам), привлекаемым "НЭК "Укрэнерго" у банков государственного сектора.

Сообщается, что заимствования привлекаются с целью осуществления погашения задолженности "НЭК "Укрэнерго" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель". Плата за предоставление гарантии устанавливается в размере 0,01 процента годовых остатков суммы гарантийных обязательств за соответствующий процентный период.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властью финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.