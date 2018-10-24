Минфин продал ОВГЗ еще на 1,8 млрд гривен

Фото: Министерство финансов (РБК-Украина)

Спросом пользуются долларовые ОВГЗ под 7% годовых

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 23 октября 2018 года привлекло в государственный бюджет 1,847 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ с погашением 19 июня 2019 года на сумму 32,559 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,00% годовых; долларовые ОВГЗ с погашением 5 июня 2019 года на сумму 19,226 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 4,60% годовых.

Также Минфин продал гривневые ОВГЗ с погашением 6 февраля 2019 года на 67,312 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

Напомним, что на аукционах 9 октября Минфин привлек в госбюджет 6,016 млрд грн, продав гособлигации, 12 октября - на 4,977 млрд грн, а 16 октября - на 1,16 млрд грн, 18 октября - 6,749 млрд грн. Спросом пользовались в основном долларовые ОВГЗ с доходностью 7-7,5% годовых, а также гривневые облигации под 19% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, в четвертом квартале 2018 года Украине по действующим соглашениям нужно выплатить 96,60 млрд грн долга (3,41 млрд долларов по текущему курсу). Всего в 2018 году Украина заплатит 335,55 млрд грн долга. Эта сумма существенно не отличается от прогноза Минфина на 2019 год, когда выплаты составят 356,98 млрд грн.