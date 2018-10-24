Мінфін продав ОВДП ще на 1,8 млрд гривень

Фото: Міністерство фінансів (РБК-Україна)

Попитом користуються доларові ОВДП під 7% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 23 жовтня 2018 року залучило до державного бюджету 1,847 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав доларові ОВДП з погашенням 19 червня 2019 року на суму 32,559 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості становив 7,00% річних; доларові ОВДП з погашенням 5 червня 2019 року на суму 19,226 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості становив 4,60% річних.

Також Мінфін продав гривневі ОВДП з погашенням 6 лютого 2019 року на 67,312 млн грн, середньозважений рівень прибутковості становив 19,00% річних.

Нагадаємо, що на аукціонах 9 жовтня Мінфін залучив до держбюджету 6,016 млрд грн, продавши держоблігації, 12 жовтня - на 4,977 млрд грн, а 16 жовтня - на 1,16 млрд грн, 18 жовтня - 6,749 млрд грн. Попитом користувалися в основному доларові ОВДП з прибутковістю 7-7,5% річних, а також гривневі облігації під 19% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, в четвертому кварталі 2018 року Україні за діючими угодами потрібно виплатити 96,60 млрд грн боргу (3,41 млрд доларів за поточним курсом). Всього в 2018 році Україна заплатить 335,55 млрд грн боргу. Ця сума суттєво не відрізняється від прогнозу Мінфіну на 2019 рік, коли виплати складуть 356,98 млрд грн.