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Мінфін на погашення держборгу в 2017 році спрямував 363,5 млрд гривень

НовиниФінанси    16.03.2018 - 17:41
Фото: Мінфін (УНІАН)
Фото: Мінфін (УНІАН)

На обслуговування держборгу спрямовано 110,5 млрд гривень

На погашення державного боргу України у 2017 році було спрямовано 363,5 мільярди гривень. Про це заявив заступник міністра фінансів України Сергій Марченко під час звіту про виконання держбюджету 2017 року, передає кореспондент РБК-Україна.

"На погашення було спрямовано - 363,5 млрд гривень, а  на обслуговування - 110,5 млрд гривень. Це на 14,7 млрд гривень, або на 15,3% більше, ніж у 2016 році", - заявив Марченко.

Так, за словами заступника міністра, впродовж 2017 року погашення та обслуговування боргу здійснювалось вчасно.

"На кінець 2017 року державний борг складав 1833,7 млрд гривень. У тому числі державний зовнішній борг - 1080,3 млрд гривень, а державний внутрішній борг - 753,4 млрд гривень", - додав він

Нагадаємо, як повідомляв мінфін наприкінці лютого 2018 року, сукупний державний і гарантований державою борг України в січні 2018 року скоротився на 0,25%, або на 0,19 мільярда доларів - до 76,11 мільярда доларів.

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Теги: Міністерство фінансів України, Госдолг
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