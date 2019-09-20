Минфин планирует увеличить прожиточный минимум вдвое

Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereschuk iryna)

Прожиточный минимум хотят увеличить до 4,5 тысяч гривен

Министерство финансов планирует вдвое увеличить заложенный в госбюджете прожиточный минимум. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Верещук, прожиточный минимум планируют увеличить до 4,5 тыс. гривен.

"Если мы говорим о зарплате, то она и так увеличится на 550 грн. Прожиточный минимум, который на сегодняшний день составляет 2227 грн, это очень мало, потому что не отличается от 2019 года. Тем не менее, госпожа Маркарова сказала, что они знают, как сделать так, чтобы в течение 2020 году этот показатель вырос почти вдвое. Премьер поставил амбициозную задачу увеличить до 4,5 тысячи грн", - заявила Верещук.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины в проекте бюджета-2020 планируют пересмотреть размер прожиточного минимума. По словам главы Минфина Оксаны Маркаровой, в бюджете должны быть установлены реальные показатели.

В представленном проекте бюджета-2020 прожиточный минимум предлагается в расчете на месяц. С 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.