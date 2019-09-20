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Мінфін планує збільшити прожитковий мінімум вдвічі

Новини » Політика    20.09.2019 - 16:41
Мінфін планує збільшити прожитковий мінімум вдвічі
Фото: Ірина Верещук (facebook.com vereschuk iryna)

Прожитковий мінімум хочуть збільшити до 4,5 тисяч гривень

Міністерство фінансів планує вдвічі збільшити закладений в госбюджете прожитковий мінімум. Про це заявила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Верещук, прожитковий мінімум планують збільшити до 4,5 тис. гривень.

"Якщо ми говоримо про зарплату, то вона і так збільшиться на 550 грн. Прожитковий мінімум, який на сьогоднішній день складає 2227 грн, це дуже мало, тому що не відрізняється від 2019 року. Тим не менш, пані Маркарова сказала, що вони знають, як зробити так, щоб протягом 2020 році цей показник зріс майже вдвічі. Прем'єр поставив амбітне завдання збільшити до 4,5 тисячі грн", - заявила Верещук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики України в проекті бюджету-2020 планують переглянути розмір прожиткового мінімуму. За словами глави Мінфіну Оксани Маркарової, в бюджеті повинні бути встановлені реальні показники.

У представленому проекті бюджету-2020 прожитковий мінімум пропонується в розрахунку на місяць. З 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

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