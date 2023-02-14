Мінфін перевірить законність виплат пенсіонерам в Україні

Міністерство фінансів України розробило проект наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Згідно з проектом, верифікація пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання відбувається за такими етапами:
1. Перевірка дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів (валідація).
2. Перевірка достовірності персональних даних про пенсіонерів.
3. Перевірка правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.
Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом та/або його законним представником, а саме щодо:
Нагадаємо, за даними ПФУ, станом на 1 січня пенсії в Україні отримувала 10 687 921 особа. За рік кількість пенсіонерів скоротилася на 153 196 осіб.