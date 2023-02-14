Минфин проверит законность выплат пенсионерам в Украине

Министерство финансов Украины разработало проект приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно проекту, верификация будет происходить по следующим этапам:
1. Проверка соблюдения требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров (валидация).
2. Проверка подлинности персональных данных о пенсионерах.
3. Проверка правомерности предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.
Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией субъектов предоставления информации по каждому реципиенту и/или его законному представителю, а именно:
Напомним, по данным ПФУ , по состоянию на 1 января пенсии в Украине получал 10 687 921 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 153 196 человек.