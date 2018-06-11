Мінфін очікує отримання траншу МВФ восени цього року

Зараз ведуться перемовини щодо виконання решти умов для отримання фінансування

Виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) восени цього року. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню The Financial Times.

Маркарова пояснила, що на даний момент ведуться перемовини з представниками фонду щодо виконання решти умов для надання подальшого фінансування. Зокрема, про тарифи на газ і реформування енергетичного сектору, і Мінфін розраховує їх скоро завершити і отримати транш МВФ.

"Чим швидше ми його отримаємо, тим краще. Це доводить, що ми просуваємося по нашій програмі реформ, це дуже хороший сигнал для інвесторів. Під будь-яким кутом, дуже важливо, щоб ми були в програмі. Ми не розглядаємо варіантів, в яких залишаємося без цієї співпраці", - зазначила Маркарова.

В. про. міністра фінансів також пообіцяла зберегти параметри дефіциту державного бюджету поточного року на рівні 2,5% і зазначила, що ситуація з виплатою державного боргу залишається під контролем.

Нагадаємо, раніше глава Національного банку України Яків Смолій також заявив, що отримання фінансування від МВФ очікується восени.

Зазначимо, що для отримання траншу фонд вимагав від парламенту не тільки встановлення ринкових цін на газ для населення, але і створення антикорупційного суду.

У п'ятницю, 8 червня, після тривалого обговорення і безлічі поправок Закон "Про Вищу антикорупційному суді України" був проголосований депутатами.

В той же день, за поданням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Верховна рада звільнила з посади міністра фінансів Олександра Данилюка, призначивши виконуючим обов'язки першого заступника міністра Данилюка Оксану Маркарову.