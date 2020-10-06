Минфин оценил убытки от стихийных бедствий в Украине

Фото: пожар (dsns.gov.ua)

Материальные потери от чрезвычайных ситуаций год от года колеблются в очень широком диапазоне

По данным наблюдений за последние десять лет в Украине ежегодно в среднем регистрируется: 170 - 190 чрезвычайных ситуаций (ЧС), убытки от которых составляют около 580 млн грн в год. Минимальная сумма убытков - 102,75 млн грн в 2011 году, максимальная - 1625,8 млн грн в 2019 году.

Об этом говорится в документе "Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году", который подготовил Минфин.

Как отмечается в документе, распределение материальных потерь от ЧС находится в очень широком диапазоне и не имеет корреляции с количеством ЧС. В частности, в 2019 году Украина понесла убытки от ЧС на сумму свыше 1625,8 млн грн (что в 3,3 раза больше чем в 2018 году).

Из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию и предотвращение ЧС по усредненным показателям прошлых периодов ежегодно выделяется около 700 млн грн

"Анализ опасностей и угроз техногенного и природного характера, возникновения чрезвычайных ситуаций свидетельствует, что за последние 10 лет тенденций к их увеличению или уменьшению не наблюдается", - говорится в документе

В то же время, наблюдается негативное влияние изменений климата, который приводит к увеличению суммы причиненных убытков ЧС, прежде всего, от гидрометеорологических ЧС и ЧС вследствие пожаров в природных экосистемах, отметили в Минфине.

Рассчитанный прогноз основной тенденции показывает, что в 2020 году возможно возникновение 130 - 145 ЧС, в 2021 году - 117 - 144 ЧС. Пессимистичный прогноз указывает, что возможное количество ЧС может достичь 191 ЧС в 2020 году, и такое же количество в 2021 году, говорится в документе.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.

Отметим, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление наиболее повлияло на два украинских города. За последние 30 лет больше всего потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6 градусов. Меньше всего глобальное потепление отразилось в Ужгороде, где потеплело на 0,9 градусов.